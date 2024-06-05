شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيسا لمجلس إدارة «البابطين الغذائية».. وإعادة تشكيل اللجان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة البابطين الغذائية في اجتماعه اليوم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة وتعيين أمين سر المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجلس قرر تعيين منصور أبابطين رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز البابطين نائبا لرئيس المجلس وعبدالله السديس أمين سر المجلس.
وأضافت أن المجلس قرر إعادة تشكيل لجنة المراجعة، وتعيين محمد العليق رئيسا للجنة، وكل من حمد حمد السلامة، ومنصور أبو بكر، عضوين في اللجنة.
وقرر المجلس إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعيين سعود الهدلق رئيسا للجنة، وكل من حمد حمد السلامة، وعبدالرحمن أبابطين، عضوين بالمجلس.
ونوه المجلس بتعيين ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول).
وكان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 30 مايو الماضي شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة البابطين الغذائية لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 24/02/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 23/02/2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجلس قرر تعيين منصور أبابطين رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز البابطين نائبا لرئيس المجلس وعبدالله السديس أمين سر المجلس.
وأضافت أن المجلس قرر إعادة تشكيل لجنة المراجعة، وتعيين محمد العليق رئيسا للجنة، وكل من حمد حمد السلامة، ومنصور أبو بكر، عضوين في اللجنة.
وقرر المجلس إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعيين سعود الهدلق رئيسا للجنة، وكل من حمد حمد السلامة، وعبدالرحمن أبابطين، عضوين بالمجلس.
ونوه المجلس بتعيين ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول).
وكان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 30 مايو الماضي شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة البابطين الغذائية لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 24/02/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 23/02/2027م.