شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيسا لمجلس إدارة «البابطين الغذائية».. وإعادة تشكيل اللجان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية