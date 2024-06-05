شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سكيب للكيماويات بقيمة 195.9 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن صفقة على شركة هارموني للسياحة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 58.8 ألف سهم بقيمة 153.5 مليون دولار، وصفقة على شركة سكيب للكيماويات بحجم تداول 437.3 ألف سهم بقيمة 195.9 مليون دولار، وصفقة على شركة شاري القابضة للاستثمارات المالية بحجم تداول 480 ألف سهم بقيمة 48 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 944.8 ألف سهم بقيمة 399.1 مليون دولار عبر تنفيذ 47 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.77%، والعرب على 3.98%، واستحوذت المؤسسات على 33.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 213.4 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.1 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 969.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 26634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 32563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 5794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 8422 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1661 نقطة.