شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Foundever™️ العالمية تعلن التوسع باستثماراتها في مصر بافتتاح مركز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Foundever™️ ، الرائدة عالميًا في مجال خدمة العملاء، افتتاح ثالث مركز لها في مصر كجزء من خطتها للتوسع العالمي في الدول التي تتمتع بكفاءات قوية وعوامل استثمار جذابة.

تعمل الشركة في مصر منذ عام 2010 ويعمل بها حاليا 1200 موظف موزعين الآن على 3 مراكز، حيث تعتبر مصر موقع نمو رئيسي للشركة وذلك لأنها سوق ناضج يمتلك القوة العاملة الماهرة والمؤهلة، وعرض تنافسي للعملاء الدوليين الطموحين في محفظة الشركة.

وخلال حفل حضره مسؤولون من وزارة القوى العاملة وهيئة الاستثمار و٥٠ دعوة لمؤسسات أخرى، ومسؤولون من الشركة، وعملاء من داخل وخارجها، تم افتتاح المركز الجديد للشركة بأبراج سيتي ستارز في مدينة نصر يوم الثلاثاء، ٤ يونيو ٢٠٢٤م.

وتعمل الشركة على تأهيل وتدريب المواهب للعمل داخل الشركة، وسيوفر التوسع بافتتاح المركز الجديد في مصر مئات فرص العمل، فخلال السنوات الثلاث القادمة، تخطط Foundever في مصر لتوظيف ٤٠٠٠ شخص إضافي وزيادة إيراداتها بنسبة ٦٥٪ سنويًا.

صرّحت بنديتا ميراندا، المدير العام للدول متعددة اللغات بشركة Foundever™️ التي تتضمن مصر، قائلة: "يظهر مركزنا الجديد في مصر، في سيتي ستارز، كمركز لغوي ديناميكي، مهيأ للنمو الطفري في السنوات المقبلة، فبفضل عقد من التطوير الجوهري والاستثمار الحكومي الكبير في التدريب على اللغات، تتمتع مصر الآن بقوة عمل ماهرة للغاية وطاقة ملموسة في العديد من اللغات"، مشيرة إلى أن إن الشركة افتتحت 3 فروع في مصر، فرعان بالقاهرة أحدهما فى حى المعادى الهادىء، والأخر فى حى مدينة نصر الصاخب والحيوي، والفرع الثالث فى مدينة الأقصر ذات الطابع التاريخي.

وأضافت: " لا يعكس وجودنا في مصر رؤية استراتيجية فقط، بل إيمان قوي في قدرتها على التوسع بسرعة لتلبية الطلب المتزايد، فهي تتميز بتنوع ومزيج ثقافى يمثله 100 مليون مواطن، إضافة إلى أنها تمثل سوق ناضجة واقتصاد راسخ فهى ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا وتمتلك موقع جغرافى متميز بين أوروبا وآسيا و أفريقيا مما يجعلها سهلة الوصول إلى بقية أنحاء العالم. شهدت بنفسي دعم مصر الفريد لعملائنا في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي. تقدم مصر مزيجاً جذاباً من المهارات اللغوية والكفاءة التكلفية، مما يجعلها الخيار المتميز في المنطقة. علاوة على ذلك، تعزز القدرة التشغيلية والموهبة لإدارة مصر موقفها كلاعب رئيسي في استراتيجيتنا العالمية."

وأضافت: "تمتلك مصر موارد قيمة لصناعات مثل التكنولوجيا وتعتبر واحدة من أكثر الدول المطلوبة للتعهدات في العالم. كما أن القاهرة تمتلك قوة عمل شابة ضخمة ونظام تعليمي يضم أكثر من 250 جامعة ومعهد، ينتج عددًا كبيرًا من الخريجين سنويًا، يتخصص العديد منهم في تقنيات المعلومات والاتصالات، والمالية، والمحاسبة، ولديهم قدرات لغوية عالية، مما يجعلها مصدرًا قيمًا لصناعات مثل التكنولوجيا."

وقالت: "إن مصر تعد من الدول متعددة اللغات، فبالإضافة إلى اللغة الأم وهى اللغة العربية، يتم استخدام اللغة الانجليزية على نطاق واسع فى المناطق الحضرية".

قال مينا وهبة، المدير العام لـ Foundever™️ في مصر: "تسعى الشركة، التي توظف حاليًا ١٢٠٠ شخص، إلى جعل مراكزها أكثر من مكان للعمل فقط، بل أيضًا للتعلم والتدريب والترفيه".

و أضاف قائلا: "تطوّر الشركة مهارات موظفيها في العمل باستخدام دورات رقمية ميسّرة للتطوير المهني والشخصي، وتخصص أيضًا فرقًا لدعم ومساعدة الموظفين خلال فترة عملهم وتقديم ترفيه ورياضة ومبادرات فنية للموظفين."



وتعمل Foundever™️ بفعالية على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ورعاية الازدهار داخل فرقها والمناطق التي تخدمها من خلال مبادرات مجتمعية متنوعة، منها كمثال مبتكر الجدارية التي أنشأها فنان الشارع المصري نوفل، والتي تم دمجها في برنامج "الحوار في القلب"، حيث تشجع Foundever على إقامة حوار جذاب بين معاونيها والفنانين المحليين. ومن خلال دعم المواهب غير التقليدية والإبداعية داخل المجتمع، لا تزرع Foundever فقط الفضول حول الفن المعاصر والعملية الفنية، بل تصنع أيضًا بيئات فريدة تجذب المواهب المتميزة وأكثر العلامات التجارية ريادة في العالم.

ولتعزيز التزامهم بالمشاركة المجتمعية ذات الدلالة، قامت Foundever بإطلاق Foundever.org في عام 2023. تكرس هذه المؤسسة التشغيلية الخاصة نفسها لتعزيز المهارات في المجتمعات ذات الحاجة.

وفي وقت سابق هذا العام، شكلت Foundever.org شراكة استراتيجية مع Carerha، منصة تكنولوجيا التعليم المقرة في مصر والتي تلتزم بتمكين النساء اقتصاديًا وتعزيز الشمولية في مكان العمل، حيث تركز هذه المبادرة بشكل خاص على برنامج تطوير لغة وجاهزية مهنية لـ 100 امرأة من المجتمعات المتضررة في مصر، مقدمة مسارًا تعليميًا يهدف إلى تحقيق التوظيف.

ومن خلال مبادرات مثل هذه، تواصل Foundever تحقيق تأثير كبير ودفع التغيير الإيجابي في المجتمعات المحلية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة foundever.com.www



™️Foundever



جانب من المؤتمر



شركة Foundever™️