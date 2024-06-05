شكرا لقرائتكم خبر عن هل تبدأ أسواق العالم التنفس بخفض الفائدة.. بنك كندا يخفض 25 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الأسواق العالمية بدء البنوك المركزية خفض وشيك في أسعار الفائدة بعد قرابة عامين من التشديد النقدي الذي أثر بالسلب بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص، ومع المناورات المستمرة التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي الذي لم يحدد بعد موعد خفض، فإن بنك كندا فاجئ الأسواق وخفض الفائدة 25 نقطة أساس.

وأعلن بنك كندا (BoC) اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وهي الخطوة التي تعكس تزايد ثقة البنك في أن التضخم يسير على مسار نزولي، حيث يستخدم بنك كندا ورقة الفائدة من أجل خفض التضخم إلى أقل مستوى يمكن الوصول له.

خطوة البنك المركزي الكندي تعبرأول خطوة من الكيانات الاقتصادية التي بدأت عملية التحوّل من التشديد النقدي إلى التيسير، مما يجعل الأسواق تراقب عن كثب حاليًا موقف البنك الأوروبي والبنك الفيدرالي الأمريكي وسط تعتيم كبير حول الموقف المستقبي للفائدة لدى البنكين.

ماذا قال البنك الكندي عن التضخم؟

قال بنك كندا في حيثيات قراراه بخفض الفائدة، إن هناك أدلة على أن التضخم الأساسي يتباطأ، مما يسمح بسياسة نقدية أقل تشددًا، مضيفا"تظهر البيانات الخاصة بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد مكونات متقلبة مثل الغذاء والطاقة، انخفاضًا مستمرًا

ومن جانبه، أكد محافظ البنك تيف ماكللم، إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.