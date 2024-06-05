شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الكورى: مصر بوابة هامة لنفاذ الشركات والاستثمارات الكورية نحو العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الإعلام الكورى، الضوء على الشراكة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، والفرص التى تحملها للشركات والاستثمارات الكورية للنفاذ إلى أفريقيا باعتبار مصر بوابة هامة للقارة السمراء.

وذكرت شبكة Arirang News الكورية، أن القمة الكورية الأفريقية ، ركزت على الشراكة مع مصر على مستوى زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى وفتح المجال مزيد من الشركات الكورية للاستثمار فى مصر والنفاذ منها إلى السوق الأفريقية.

وقال التقرير أن مصر التى تقع فى شمال أفريقيا، تعد بوابة رئيسية لثلاث مناطق هامة بالنسبة لكوريا الجنوبية وهى قارة أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، موضحًا أن قناة السويس التى تعد شريانًا حيويًا لنحو 15% من التجارة الدولية وتعد الممر البحرى الأسرع للتجارة بين أوروبا ومعظم قارة آسيا.

وأجرت شبكة Arirang News الكورية، لقاءًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التى أكدت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل قبلة هامة لاستثمارات الشركات من مختلف دول العالم، للوصول بصادراتهم إلى قارة أفريقيا، لاسيما فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية .

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية تُرحب بالشركات الكورية العاملة فى مصر فى مختلف المجالات، خصوصًا فى مجال التحول الأخضر والتى يمكن أن تعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها وطموحها المناخى، مشيرة أيضًا إلى الخبرات الكورية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وهو ما يعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والبناء على ما تحقق بالفعل فى هذا المجال.

وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية التكنولوجيا الحديثة عندما يتعلق الأمر بتحلية المياه حيث يعد هذا المجال من المجالات الرئيسية التى تهتم بها مصر فى ضوء خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب خططها للتوسع فى محطات الطاقة المتجددة لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأبرز التقرير الاستثمارات الكورية فى مصر لاسيما فى مجال الإلكترونيات والتى تعمل بها العديد من الشركات الكبرى من بينها شركة سامسونج التى تعمل فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وتسعى لاستثمار المزيد فى مصر، فضلًا عن مجموعة هيونداى روتيم التى تعمل فى مصر من أجل توطين صناعة عربات القطارات لخطوط مترو الأنفاق.

وفى هذا الصدد اكدت وزيرة التعاون الدولى ، أهمية الشراكة مع شركة هيونداى روتيم التى تعمل على تعزيز الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعزيز صادرات الشركة لقارة أفريقيا، لافتة إلى أهمية المشروع الذى يعد نموذجًا يمكن تكراره فى العديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه بالإضافة إلى الشراكات الكبرى الصناعية والتكنولوجية فى مصر هناك العديد من الاستثمارات والشركات الأخرى التى تعمل فى مجال الصحة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وغيرها من المجالات، ما يعكس التنوع الكبير لمحفظة الاستثمارات الكورية فى مصر.

وذكر التقرير أن مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة وعلاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1995 وأن العام المقبل سيشهد مرور 30 عامًا على تلك الشراكة، بينما علقت وزيرة التعاون الدولى، أن هذه المناسبة تعد فرصة لعرض كيف عزز البلدان شراكتهما لتحقيق الفائدة المشتركة للشعبين.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كلمة جمهورية مصر العربية خلال فعاليات القمة الكورية الأفريقية، التى تُعقد بالعاصمة "سيول"، حيث تُشارك «المشاط» كرئيسة للوفد المصرى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وترأس فعاليات القمة الرئيس يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والرئيس محمد ولد الغزوانى، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبمشاركة 48 دولة أفريقية مُمثلة على مستوى رؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.