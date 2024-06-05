بعد ارتفاعه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، 15 جنيها، ليسجل عيار 21، 3110 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2341 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات المساء اليوم الأربعاء، بزيادة 0.60%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.