الاقتصاد

شراكات تجارية واستثمارية.. المملكة وإثيوبيا تنشئان مجلس أعمال مشترك

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واس- أديس أبابا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة وإثيوبيا ممثلتين باتحاد الغرف والغرفة التجارية الإثيوبية، توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك، في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وجرت مراسم التوقيع على هامش ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وبمشاركة أكثر من 250 مستثمرًا وعدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.
شراكات تجارية واستثمارية.. المملكة وإثيوبيا تنشئان مجلس أعمال مشترك- واس

شراكات تجارية

وقال الحويزي: إن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وإثيوبيا يأتي ثمرة لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والإثيوبيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية".
شراكات تجارية واستثمارية.. المملكة وإثيوبيا تنشئان مجلس أعمال مشترك- واس

واستعرض ملتقى الأعمال المشترك فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في إثيوبيا وبخاصة بالمناطق الصناعية والزراعة والطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مجال الاهتمام المشترك لدى الجانبين.
وقام وفد الأعمال السعودي بزيارة لعدد من المواقع الرئيسية بإثيوبيا شملت المنطقة الصناعية الشرقية، ومشروع مدينة تشاكا، ومجمعات إنتاج الأعلاف وصناعة القهوة، اطلع خلالها على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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