شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة العقار" تؤهل 27 مطورًا لرخصة المساهمات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تأهيل 27 مطورًا عقاريًّا لرخصة مزاولة نشاط المساهمات العقارية.

وبين أن ذلك جاء بعد اجتيازهم للبرنامج التدريبي المقدم من المعهد العقاري، واستيفائهم متطلبات التأهيل الذي يعدّ شرطًا عند تقديم طلب الحصول على ترخيص طرح المشروعات العقارية بنظام المساهمة العقارية، وفق نظام ولائحة المساهمات العقارية التي بدأ العمل بها منذ مطلع العام الحالي 2024.

وأكّدت الهيئة، أنّ حصول المطورين العقاريين على شهادة التأهيل لرخصة المساهمات العقارية، سيمكنهم من التقدم بطلب ترخيص المشاريع العقارية لطرحها كمساهمات عقارية وفق اشتراطات ومتطلبات النظام.

ما يسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وخلق مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية. تطوير السوق العقارية بالإضافة إلى أن تأهيل المطورين العقاريين قبل ترخيص مشروعاتهم يعزز من سعي الهيئة العامة للعقار في تطوير السوق العقارية وخلق كفاءات مؤهلة علميًا ومهنيًا تحد من الممارسات السلبية والخاطئة في مجال المساهمات، بما يحقق مستهدفات خلق بيئة استثمارية تنموية واقتصادية واعدة في المملكة.

كما أعلنت الهيئة عن طرح المعهد العقاري السعودي لدورات جديدة ضمن المسار البرنامج التدريبي للمساهمات العقارية المكوّن من 3 دورات تدريبية.

وتعد الدورات الجديدة متطلبًا أساسيًا للحصول على شهادة التأهيل، وتمثل مدخلًا مهمًا للراغبين في ممارسة نشاط المساهمات العقارية وتمكنهم من الإحاطة بالمساهمات العقارية ومفهومها وإجراءاتها النظامية ومقارنتها مع طرق التمويل النظامية الأخرى.

ويأتي المسار التدريبي لرخصة المساهمات العقارية وفق معايير عالية في إعداد المحتوى الفني والعلمي بما يضمن حصول المشتركين على التأهيل المناسب لمزاولة النشاط ورفع مستوى الإدراك بالأعمال المرتبطة به.

