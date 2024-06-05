شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "التعليم" و"مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.3%، أعقبه قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، يليهما قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.6%، على التوالي.

وهبط قطاعا التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.3%، ونزلت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، فيما ارتفع قطاعا مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.77%، والعرب على 3.98%، واستحوذت المؤسسات على 33.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 213.4 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.1 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 969.8 ألف جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 26634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 32563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 5794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 8422 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1661 نقطة.