شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب فى مصر 30 جنيها بسبب الصعود العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بحوالى 30 جنيها، بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء، على خلفية ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات 2373 دولارا مقابل مستويات 2330 دولارا، الأمر الذي ينعكس على أسعار الذهب في العالم.



سعر الذهب في مصر تحرك من 3100 جنيه لعيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام في التعاملات المسائية، وذلك تأثراً بالسعر العالمي للمعدن النفيس، ويرتبط سوق الذهب في مصر بالبورصة العالمية بصورة ملحوظة.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

أسعار الذهب في مصر فقدت الكثير منذ بداية العام الجاري 2024، فبعد وصولها لمستويات 4 آلاف جنيه لعيار 21 انخفضت الأسعار بشكل كبير بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024 بضبط سوق الصرف، مما ساهم في هبوط كبير للذهب.

لماذا ارتفع الذهب العالمي؟

ارتفعت أسعار الذهب بقوة بعد صدور بيانات التوظيف ADP والتي جاءت أدنى من المتوقع وأقل من النتيجة السابقة مسجلة ضعف في إضافة الوظائف للاقتصاد الأمريكي وهو ما يرجح كفة خفض الفائدة قريبًا قبل تحول سوق العمل الأمريكي للسلبية، وساهمت هذه البيانات في صعود عقود الذهب الآجلة إلى 2,373 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 1.10%، فيما صعدت العقود الفورية للذهب إلى 2,353 صعودًا بـ 1.13%.

الذهب يترقب تقرير مهم غدًا

ويترقب سوق الذهب أعداد طلبات اعانات البطالة غداً الخميس، كما يترقب السوق تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي وهو التقرير الأهم والذي يؤثر بشكل مباشر على قرار البنك الفيدرالي الأمريكية فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

أسعار الذهب ستتفاعل مع هذه البيانات كلا على حدة وفقاً لتغيرات توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وإذا جاءت بيانات الوظائف إيجابية فوق 200 ألف وظيفة خلال شهر مايو، سُيعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وقد يدفعه إلى كسر منطقة 2320 – 2325 دولار للأونصة التي تعد منطقة الدعم الرئيسية حالياً ليندفع بعدها السعر إلى المستوى 2300 دولار ثم 2270 دولار للأونصة.