شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف العملات الرئيسة يتراجع أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند إغلاق اليوم في بورصة موسكو بواقع 2.75 كوبيك، مقارنة بقيمته عند إغلاق التداول السابق ليصل إلى 88.7725 روبلا.

بدوره، تراجع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 10.50 كوبيكات ليبلغ 96.4950 روبلا. بينما هبط سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 1.15 كوبيك ليسجل 12.2175 روبلا. بورصة موسكو وأغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بمقدار 25.66 نقطة، ما نسبته 0.805%، مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 3212.59 نقطة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر RTS بمقدار 9.82 نقاط، أي بنسبة 0.868%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليسجل 1141.16 نقطة.