شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى مايو.. 8 شركات ترتفع بنسبة تفوق 30% خلال الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت 8 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تجاوزت 30% خلال شهر مايو الماضى، مدفوعة بتحقيق الشركات نتائج أعمال قوية، ومضاربات على عدد من الأسهم دفعتها للوصول لمستويات قياسية، وضمت قائمة الأسهم الذهبية خلال مايو، وهى:

1- الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 30.90% ليصل إلى مستوى 2.330 جنيه.

2- الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 32.08% ليصل إلى مستوى 9.100 جنيه.

3- حديد عز بنسبة 32.28% ليصل إلى مستوى 75.600 جنيه.

4- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بنسبة 37.25% ليصل إلى مستوى 0.280 دولار.

5- ليسيكو مصر بنسبة 39.29% ليصل إلى مستوى 23.220 جنيه.

6- إعمار مصر للتنمية بنسبة 42.08% ليصل إلى مستوى 6.010 جنيه.

7- السويدي إليكتريك بنسبة 43.35% ليصل إلى مستوى 44.510 جنيه.

8- بي انفتسمنتس القابضة بنسبة 44.07% ليصل إلى مستوى 23.800 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.