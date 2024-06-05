شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك بمنتدى دول البريكس الاقتصادى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى روسيا للمشاركة بمنتدى دول البريكس الاقتصادى الدولى فى نسخته الـ27 والمنعقد تحت عنوان "التحول إلى اقتصاد عالمى متعدد الأقطاب"، بمدينة سانت بطرسبورغ فى روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدد من الأحداث المنعقدة خلال فعاليات المنتدى، حيث تشارك سيادتها بحدث بعنوان "توسيع وانتشار دول البريكس: فرص جديدة للتعاون التجاري تحت شعار: الانتقال إلى اقتصاد عالمى متعدد الأقطاب"، وآخر بعنوان دور دول البريكس فى ضمان الأمن الغذائى العالمى.

وتضم أجندة مشاركات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات المنتدى؛ المشاركة بحدث القيادات النسائية فى مجال الاستثمار، وكذلك المشاركة بحدث التحول من أجل النمو العالمى: دور القطاع المالى فى تحقيق الإستراتيجية الأهداف التنموية.



ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلى قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التى تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم.