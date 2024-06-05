شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024.

البورصة توقف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المالية والصناعية المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وسيتي للتحاليل الطبية.

البورصة تخسر 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.77%، والعرب على 3.98%، واستحوذت المؤسسات على 33.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 213.4 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.1 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 969.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 26634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 32563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 5794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 8422 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1661 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 125 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 123.60%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 10.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.12%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.571 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.82%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 4.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.374 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.81%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.56%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 58.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.17%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.491 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 80.400 بنسبة تراجع بلغت 5.41%.