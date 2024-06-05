شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 5-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه.

البورصة توقف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المالية والصناعية المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وسيتي للتحاليل الطبية.

البورصة تخسر 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.77%، والعرب على 3.98%، واستحوذت المؤسسات على 33.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.23%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 213.4 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.1 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 969.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 26634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 32563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 5794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 8422 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1661 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 125 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

أسهم خزينة



أعلنت شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، وأيه كابيتال القابضة، شراء الأولى 100 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 20 سهمًا، 382 سهم، 135 سهمًا، 3610 سهم، 83 ألف سهم، 7667 سهم، على التوالي.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وتعليم لخدمات الإدارة، ومصر للفنادق عدد 100 ألف سهم، 63.8 ألف سهم، 2369 سهمًا، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 173.5 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 5 آلاف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 34.8 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 2000 سهم.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 1.9 مليون سهم بسعر 0.790 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.237% إلى 9.770%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة للمشاركة مع شركة الشرق الأوسط لتسليم قطعتي أراضي المشاركات والمقدرة بنحو 1759 فدانًا للبدء في مشاريع المشاركة، وتلقت مصر الجديدة خطابين ضمان 264.5 مليون جنيه، ويصل الحد الأدنى المضمون للمشاركة في قطعتي الأرض 64 مليار جنيه خلال 14 عامًا.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 666.6 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 276.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 41.5 مليون جنيه مقارنة مع 61.4 مليون جنيه.



حققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، مبيعات بلغت 440.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 187.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 103.2 مليون جنيه مقارنة مع 69.9 مليون جنيه.

وفي القطاع السياحي، حققت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، إيرادات نشاط بلغت 45.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 20.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.2 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.7 مليون جنيه.