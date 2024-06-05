شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: استقرار أسواق اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسواق اللحوم فى مصر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024 حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار التام للشهر الثاني على التوالي بالتزامن مع ضخ معروض قوى فى الأسواق مما خلق حالة من الاتزان بين العرض والطلب وتسبب فى هدوء تام بحركة تسعير اللحوم.

وبحسب تقرير وحدة البحوث في الغرفة التجارية، فإن اللحوم فى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تسجل أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو بين 290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.