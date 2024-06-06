شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم أغسطس القادم ليسجل 78.22 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 78.22 دولار.وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 44 سنتًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء والبالغ 77.78 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 89.30 دولار للبرميل، مرتفعًا 10.81 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 77.38 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.07 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة 3 دولار للبرميل الاثنين الماضي، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات بدءًا من أكتوبر الماضي على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.