3 فرص استثمارية

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وأوضحت الغرفة في بيان لها أن الفرص المتاحة للاستثمار بمحافظة بدر تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة معمل عطور وأدوات بمساحة 3497 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع إنتاج للفحم المضغوط بمساحة 944 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع إنتاج وتعبئة مياه الشرب بمساحة 4975 م2.
ودعت الغرفة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الدخول عبر الرابط التالي: http://investmadinah.sa/GovInvs/list.
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