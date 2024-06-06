وفد المملكة

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وبحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، ألقى الدكتور محمد التميمي كلمة المملكة في افتتاح أعمال المجلس، حيث تناول الإسهامات التي تقدمها المملكة في وضع سياسات وتنظيمات تعزز التنسيق والتعاون في الجهود الدولية، وكذلك دورها في تطوير لوائح ومعايير جديدة لتحسين الأداء والجودة في قطاع الاتصالات، مبينا دعمها لمستهدفات التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوصول إلى خدمات الاتصالات والتقنية في المناطق النائية وغير المتصلة وتحسين خدمات التعليم والصحة من خلال تعزيز الرقمنة.
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