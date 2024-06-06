شكرا لقرائتكم خبر وفد المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد المملكة برئاسة محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد التميمي، شارك في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2024م، في جنيف، حيث تهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم أنشطة الاتحاد وتسخير الإمكانات والخبرات البشرية المتخصصة في مجالاته، والعمل على مساعدة الدول الأعضاء عامة في الاتحاد والدول النامية خاصة. وبحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، ألقى الدكتور محمد التميمي كلمة المملكة في افتتاح أعمال المجلس، حيث تناول الإسهامات التي تقدمها المملكة في وضع سياسات وتنظيمات تعزز التنسيق والتعاون في الجهود الدولية، وكذلك دورها في تطوير لوائح ومعايير جديدة لتحسين الأداء والجودة في قطاع الاتصالات، مبينا دعمها لمستهدفات التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوصول إلى خدمات الاتصالات والتقنية في المناطق النائية وغير المتصلة وتحسين خدمات التعليم والصحة من خلال تعزيز الرقمنة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.