المواصفات السعودية

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ومثل الجانبين في التوقيع، عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد الكعيك، ورئيس معهد إدارة المشاريع الأمريكي المهندس بدر بورشيد.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع لأعضاء ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة.
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