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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المواصفات السعودية وقعت مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع الأمريكي، فرع المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع إطار العمل الرئيس المشترك، وإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات العلمية والعملية.

ومثل الجانبين في التوقيع، عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد الكعيك، ورئيس معهد إدارة المشاريع الأمريكي المهندس بدر بورشيد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع لأعضاء ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة.