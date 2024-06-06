تغطية اكتتاب سندات صندوق الاستثمارات بالجنيه الإسترليني بـ6 أضعاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت تغطية اكتتاب أول إصدار لصندوق الاستثمارات العامة بالجنيه الإسترليني نحو 6 أضعاف المبلغ المطلوب.

وأشار صندوق الاستثمارات، في بيان أمس، إلى نجاح تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (يعادل 3.1 مليارات ريال تقريبا)، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وأوضح الصندوق أن العرض شهد اكتتابا تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار.

ولفت إلى أن الإصدار تكون من شريحتين هما: الأولى 300 مليون جنيه إسترليني (يعادل 1.44 مليار ريال سعودي تقريبا) لسندات مدتها 5 أعوام.

والثانية 350 مليون جنيه إسترليني (يعادل 1.68 مليار ريال سعودي تقريبا) لسندات مدتها 15 عاما.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسة لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الإصدار تكون من شريحتين هما: