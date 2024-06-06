شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لتطوير زراعة البن في رجال ألمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للقهوة اتفاقية تعاون مع جمعية البن التعاونية بمحافظة رجال ألمع، لتطوير الخبرات المتعلقة بزراعة البن في المحافظة. وتضمنت الاتفاقية تقديم الشركة دورات تدريبية تستهدف تدريب وتطوير خبرات مزارعي البن في مجال أساليب الزراعة والرعي، والتسويق الحديث والاحترافي لمنتجات البن، إضافة لإطلاق عدد من المبادرات، مثل مبادرة تمكين المزارعين، وتطوير الخبرات المحلية في زراعة البن من خلال الاستفادة من البرامج والمراكز التدريبية الداخلية والدولية، إضافة إلى إقامة مسابقة أفضل محصول، وذلك من أجل إيجاد روح التنافس بين المزارعين للاهتمام بالمحاصيل والعمل على إنتاج أفضل وأجود المحاصيل. الاتفاقية تتضمن: تقديم دورات تدريبية لتطوير مزارعي البن.

التسويق الحديث والاحترافي لمنتجات البن.

إطلاق مبادرة تمكين المزارعين.

تطوير الخبرات المحلية في زراعة البن.

إقامة مسابقة أفضل محصول.

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لتطوير زراعة البن في رجال ألمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.