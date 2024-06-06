الوطنية للإسكان توقع مذكرتين للاستفادة من خدمات الملاحة في خرائط «بلدي»

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وجرت مراسم التوقيع في مقر الشركة الوطنية للإسكان بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، حيث مثّل الشركة في توقيع مذكرتي التفاهم رئيس قطاع الحلول المهندس ريان العقل، فيما مثل شركة «مرسول» الرئيس التنفيذي للتسويق بالشركة المهندس نايف السمري، ومثل شركة «زد القابضة» الرئيس التنفيذي المهندس مازن الضراب.
تأتي مذكرتا التفاهم ضمن عمل «الوطنية للإسكان» في تمكين الشركاء ومقدمي خدمات التنقل والتوصيل، وخدمات السياحة والترفيه، ومقدمي العروض والإعلانات، وغيرها، من الاستفادة من المزود الوطني للملاحة، إذ تسعى إلى تحقيق التعاون مع قطاع الأعمال ودعم الأعمال اللوجستية بأفضل حلول المدن الذكية، والاستفادة من خرائط «بلدي» ومزاياها.
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