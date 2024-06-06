شكرا لقرائتكم خبر الوطنية للإسكان توقع مذكرتين للاستفادة من خدمات الملاحة في خرائط «بلدي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للإسكان مذكرتي تفاهم مع شركة «مرسول»، المتخصصة في قطاع التوصيل، وشركة «زد القابضة» المتخصصة في التجارة الالكترونية، وذلك استكمالا لعملها في تمكين مزودي ومقدمي الخدمات اللوجستية، بهدف الاستفادة من خدمات الملاحة التي توفرها خرائط «بلدي»، التي تمتاز ببياناتها ذات الدقة العالية فيما يخص الأعمال والشوارع والأحداث، وتم توظيفها لاستكشاف مدن المملكة بخارطة ثلاثية الأبعاد، تتيح الوصول إلى الوجهات في جميع أنحاء المملكة عبر خدمات التنقل المحلي من «بلدي».

وجرت مراسم التوقيع في مقر الشركة الوطنية للإسكان بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، حيث مثّل الشركة في توقيع مذكرتي التفاهم رئيس قطاع الحلول المهندس ريان العقل، فيما مثل شركة «مرسول» الرئيس التنفيذي للتسويق بالشركة المهندس نايف السمري، ومثل شركة «زد القابضة» الرئيس التنفيذي المهندس مازن الضراب.

تأتي مذكرتا التفاهم ضمن عمل «الوطنية للإسكان» في تمكين الشركاء ومقدمي خدمات التنقل والتوصيل، وخدمات السياحة والترفيه، ومقدمي العروض والإعلانات، وغيرها، من الاستفادة من المزود الوطني للملاحة، إذ تسعى إلى تحقيق التعاون مع قطاع الأعمال ودعم الأعمال اللوجستية بأفضل حلول المدن الذكية، والاستفادة من خرائط «بلدي» ومزاياها.