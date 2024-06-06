طيران الرياض وخطوط شرق الصين تتعاونان لدعم الابتكار الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع طيران الرياض مذكرة تفاهم مع شركة خطوط شرق الصين الجوية، والتي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، بهدف التعاون ودعم الابتكار الرقمي، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، التي احتضنتها مدينة دبي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية الوثيقة والمتنامية بين الصين والمملكة، خلال إتاحة خيارات جديدة للسفر إلى الأسواق التي لا تتوافر فيها هذه الخدمات بالشكل الكافي.

وكانت خطوط شرق الصين الجوية أعلنت أخيرا تسيير رحلات مباشرة بين شنغهاي والرياض، في خطوة تؤكد الالتزام المشترك بتعزيز أواصر التعاون، ومد الجسور الجوية في مجال التجارة والسياحة، فضلا عن إثراء التعاون الثقافي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، توني دوغلاس، «يشكل توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في مسيرة طيران الرياض، بحكم كون الصين سوقا ذات أهمية كبيرة من حيث الشبكات التي نُسيّر رحلاتنا إليها، إذ سيتيح لنا العمل بشكل وثيق مع خطوط شرق الصين الجوية، للاستفادة من مكانتها في السوق الصينية، واغتنام فرص جديدة في سوق السفر، بما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي في كل من المملكة والصين. وإننا نتطلع لاستكشاف أوجه التعاون في مجال الابتكار الرقمي، انطلاقا من التزامنا المشترك ببناء مستقبل قطاع السفر».