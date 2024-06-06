شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الجنيه الاسترليني ارتفاعًا يوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2790 دولار أمريكي، بزيادة 0.14%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1763 يورو بزيادة 0.22%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.23%.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 19.28 نقطة، ليصل إلى 8251.32 نقطة.