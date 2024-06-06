شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تضع خطة لتركيب أجهزة بمكونات الشبكة تحدد مكان سرقة التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وضعت خطة لبدء تركيب أجهزة داخل عدد من مكونات الشبكة مثل محولات التوزيع الموجودة بالشوارع تحدد مكان سرقة التيار الكهربائي وبالوقت وذلك بالمناطق الاكثر انتشارا لسرقات التيار الكهربائى.

قال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تضع على رأس أولوياتها القضاء بشكل جزرى على سرقات التيار الكهربائى فى اسرع وقت ممكن للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء التى كلفت الدولة أكثر من ترليون جنيه لتطويرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة القابضة شكلت الاسبوع الماضى لجنة عليا للتفتيش المالى والتجارى بالتنسيق مع الجهات الرقابية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشكل خاص وببعض شركات التوزيع الأخرى نتيجة تخطى نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق شركة جنوب القاهرة الـ40% ووصلت ببعض المناطق التابعة لها إلى 60% بسبب سرقات التيار الكهربائى.