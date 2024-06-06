شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للغزل والنسيج: الانتهاء من تركيب ماكينات أكبر مصنع فى العالم خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عملية تدشين أكبر مصنع غزل فى العالم وهو مصنع غزل 1 الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن.

يقام المصنع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث تم تركيب ماكينات المصنع الحديثة، ويتم حاليا الانتهاء من بعض اللمسات النهائية للانتهاء من تركيب كافة الماكينات خلال أيام استعدادا لبدء التشغيل التجريبى خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المتوقع الاساس الفعلي نهاية العام الجاري.



وكشفت المصادر لـ"الخليج 365" أن المهندس أحمد بدر الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، يتابع استكمال بعض التركيبات وتزويد المصنع بالكهرباء كما وجه وزير قطاع الاعمال العام الدكتور محمود عصمت، بتوفير مستلزمات الإنتاج من الأقطان اللازمة للتشغيل وتابع مستجدات خطة تدريب العاملين على استخدام الآلات والمعدات التي تعمل بتكنولوجيا متقدمة، بالإضافة إلى التركيز على دراسات السوق وخطط تسويق وبيع منتجات المصنع الجديد محليا وخارجيا.



يشار أن المحلة تضم أيضا مصنع "غزل 4"، والذى يعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالى عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم وهو يعمل بالفعل ويتم تصدير منتجاته للخارج.