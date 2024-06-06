«سرك» تتفق مع HEC العالمية لإنشاء مراكز معالجة بيئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة «سرك» ـ الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ـ، مذكرة تفاهم في أثينا مع شركة (HEC) اليونانية، لإنشاء مراكز معالجة بيئية في المملكة.

ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لشركة «سرك» المهندس زياد الشيحة، ورئيس مجلس إدارة شركة HEC ديمترس ميلساندس، في معرض «بوسيدونيا للشحن الدولي والخدمات البحرية 2024» المقام في مدينة أثينا، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة شركة «سرك» المهندس خالد السالم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد العمار.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى خلق شراكة لإنشاء مراكز معالجة بيئية لتقديم خدمات إعادة التدوير للسفن في المملكة، مما يعزز الالتزام بالاستدامة البيئية وإدارة و تدوير النفايات، واستكشاف وإنشاء مرافق لمعالجة النفايات الصناعية، مع تحديد وتقييم المواقع الاستراتيجية لمرافق معالجة النفايات الصناعية بشكل مشترك، مع مراعاة عوامل مثل القرب من المراكز الصناعية والبنية التحتية للنقل والتأثير البيئي.

إضافة إلى ذلك، تعزز مذكرة التفاهم إجراء دراسات وأبحاث مشتركة في قطاعي إدارة النفايات وإعادة التدوير لتحديد الحلول المبتكرة، وتحسين استخدام الموارد، وضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح والمعايير البيئية المعمول بها في المملكة.

وتعد شركة HEC لاعبا عالميا رائدا في مجال إدارة النفايات، ومتخصصة في جمع ومعالجة واستعادة النفايات الناتجة عن السفن والمواد الخطرة الأخرى، وقد تأسست HEC في عام 2000، ويقع مقرها الرئيس في بيرايوس باليونان، ولعبت دورا رياديا في تبني ممارسات مستدامة وتقنيات مبتكرة في صناعة إدارة النفايات.