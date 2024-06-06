شكرا لقرائتكم خبر «المنافسة» تغرم 6 منشآت نقل سيارات لاتفاقها على رفع الأسعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الهيئة العامة للمنافسة عقوبات بحق 6 منشآت عاملة بقطاع نقل السيارات والبضائع لاتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت قرارها بمعاقبة، كل من: شركة مجموعة البسامي الدولية، وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع، ومؤسسة الناقلات البرية العربية، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات)، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة، وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة، وذلك لمخالفتها الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ- والتي نصت على الآتي:

تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

وذكرت الهيئة أن القرار تضمن، إيقاع غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على شركة مجموعة البسامي الدولية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية 5 ملايين ريال على شركة الرسام التجارية لنقل البضائع مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية 1.9 مليون ريال على مؤسسة الناقلات البرية العربية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية 1.5 مليون ريال على شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات) مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية قدرها 790 ألف ريال على شركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية 700 ألف ريال على شركة دروب الدولية للنقليات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها.

وأشارت إلى أن قرار اللجنة أصبح نهائيا بصدور أحكام نهائية من المحكمة المختصة برفض اعتراض المنشآت على قرار اللجنة الصادر بحقها.

ودعت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما دعت المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال.

الشركات المخالفة: