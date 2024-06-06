شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 192 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنيا والتي تصل لـ 192 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,7 مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن مشروعات المبادرة تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة منها إنشاء 8 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 30 وحدة إجتماعية، 32 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة إسعاف، 162 وحدة صحية، 2 مستشفى مركزي، 1484 فصل دراسي، 197 مدرسة، 8 مراكز تنمية أسرة، 35 محطة مياه شرب، 192 مشروع صرف صحي، 17 محطات معالجة، 189 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 54 مركز شباب، 32 مجمع خدمات حكومية، 79 مكتب بريد، 35 نقطة شرطة، 19 نقطة إطفاء، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (541 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 507 كم.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 73 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الاسكان بمحافظة المنيا ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع توجيه حوالى 522 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 164 مشروعا في مجال التنمية المحلية.



وأشار التقرير إلى عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنيا والتى يصل إلى 324 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4,5 مليار جنيه.