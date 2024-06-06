شكرا لقرائتكم خبر عن نظف الفلتر من الأتربة وضع مروحة أمام التكييف وادفع فاتورة كهرباء أقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر جهاز تكييف الهواء سببا رئيسيا فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال أشهر الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاعتماد عليه على مدار الـ24 ساعة فى بعض الأحيان، الخليج 365 يقدم لقرائه بعض النصائح التي تساعد على الحصول على أعلى كفاءة من التكييب وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك فى نفس الوقت وهى كالآتى:

1. عدم ضبط حرارة التكييف على درجة أقل 25.

2- وضع مروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة الفاتورة.

3- تأكد من غلق المنافذ بالغرفة بشكل جيد و باب الغرفة لضمان سرعة الوصول لدرجة البرودة المطلوبة.

4- معاينة خطوط التبريد.

5- نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير تضمن خفض استهلاك الجهاز من الكهرباء.

6- تراكم الأتربة بالفلتر الخاص بجهاز التكييف يجعله يستهلك المزيد من الكهرباء ويعمل بكفاءة أقل.



