شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة النصر للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع توسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس إلى جانب كونه أحد مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية محليا والمساهمة في تقليل جانب من الاستيراد الخارجى وأعبائه فإنه يعكس الاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتطوير صناعة تكرير البترول فى مصر والتى وضعتها الوزارة قبل عدة سنوات وتمضى فى تنفيذها في مصافى صناعة التكرير فى السويس والأسكندرية ومسطرد.



ويأتى تنفيذ المشروع الجديد اعتماد على المكون المحلى بنسبة كبيرة تجسيداً لتوجه وزارة البترول لزيادة نسب المكون المحلى فى المشروعات الجديدة لتخفيض التكلفة من خلال تصنيع العديد المكونات والأجزاء الرئيسية فى مراكز التصنيع المحلى لشركة بتروجت التى نفذت أعمال المشروع كمقاول عام ونجحت خلال الفترة الأخيرة في تصنيع مكونات هامة تدخل فى مصافى التكرير مثل فواصل الأملاح وتم الاستعانة بها فى عدة مشروعات والاستغناء عن استيرادها من الخارج وتوطين صناعتها في مصر عبر شركة بتروجت، كما يعد المشروع الجديد بالسويس تحديثا وتطويرا لمصفاة تكرير عريقة تعمل منذ عام 1911و تعظيما لقدراتها الانتاجية وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

وخلال بداية الأسبوع الحارى افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبى لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس لتعظيم المنتجات البترولية عالية القيمة متمثلة فى مشروع تقطير المتكثفات الجديد وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- أن المشروع استهدف إنشاء وحدة جديدة لتقطير المتكثفات تسهم في زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير الشركة.

2- بواقع 1.2 مليون طن سنويا بعد تشغيل الوحدة الجديدة لترتفع من الطاقة الحالية من 6.5 مليون طن إلى 7.7 مليون طن .

3- يتيح المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالشركة الاستفادة من خام المتكثفات في تعظيم معدل إنتاج الشركة من المنتجات البترولية عالية القيمة .



4- وفي الوقت ذاته الاستفادة من باقي الوحدات القائمة لتكرير أنواع الخام الأخرى .

5- قد تم التشغيل التجريبي للوحدة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالكامل للمشروع وتشغيله بواسطة شركات مصرية حيث نفذت شركة بتروجت الأعمال كمقاول عام بينما تقوم شركة إيبروم بالتشغيل والدعم الفني له .



6- المشروع يتميز بمراعاة كافة أنظمة الامان والتطفئة الاوتوماتيكية في حالات الطوارئ وادخال أحدث انظمة الانذار ومكافحة الحريق الآلية بجميع المعدات ، كما يتميز المشروع بوجود نظام مراقبة والتحكم في الانبعاثات علي مدار الساعة CEMS ، ونظام التحكم في الفاقد ، كما يتضمن المشروع إقامة شعلة جديدة لمواكبة التوسعات بالشركة وربطها بمنظومة اسكادا الرقمية .

7- الموقف التنفيذي لمشروع وحدة استرجاع الغازات الجديد الجاري تنفيذه لانتاج البوتاجاز والذي تنفذه شركة بتروجت وبلغت نسبة تقدم الأعمال به أكثر من 93%.



8- غرفة التحكم بالمشروع الجديد وعمليات التشغيل التجريبى لمشروع تقطير المتكثفات بتكلفة استثمارية تزيد على 2 مليار جنيه والذى يعمل على الاستفادة من إنتاج المتكثفات المصاحبة للغاز وتعظيم القيمة المضافة منها بتحويلها إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين عالى الأوكتين والمادة الخام الرئيسية فى بعض مشروعات إنتاج البتروكيماويات علاوة على الكيروسين ووقود الطائرات.

9- اهمية الخطوات التى تم تنفيذها للتعاقد على هذا المشروع الذى يتميز بطاقة إنتاجية كبيرة تزيد عن مليون طن والمشروعات الأخرى قبل ظهور التحديات العالمية الاخيرة ومانتج عنها من تداعيات وارتفاع تكلفة اقامة مثل هذه النوعية من المشروعات مما كان سيرفع التكاليف والأعباء عند التنفيذ.



10- تطور أداء مصافى التكرير بالسويس يعكس التطوير والتحديث الكبير الذي اهتمت الوزارة بإدخاله فيها وفي كافة المصافي القائمة على كافة الأصعدة ورفع كفاءتها، والاستمرار فى عمليات التحديث و رفع كفاءة التشغيل بمنظومة العمل وتقليل الفاقد .



11- كذلك إلى التطوير الرقمي في مصافي التكرير وإدخال التكنولوجيات الرقمية التي رفعت مستوي الأداء ، مثل المنظومة الرقمية لإدارة المعامل ونظم تخطيط الموارد وكذلك منظومة البرمجة الخطية لرفع الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والتي يتم الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي في جميع مصافي التكرير .