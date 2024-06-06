شكرا لقرائتكم خبر عن 80‎% نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بعدد من المحافظات بقيمة 11 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تواصل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على وجه الخصوص مع شركاتها التابعة، بالإضافة إلى متابعة مستمرة ودقيقة لكافة المشروعات التى تنفذها شركة المقاولات التابعة لإنجازها فى الوقت المحدد.

‏وكشفت بيانات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن شركة العبد المساهمة المصرية، إحدى الشركات التابعة، تنفذ مشروعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنسبة تنفيذ تصل نحو 80% بقيمة تصل إلى نحو 11 مليار جنيه فى عدد من المحافظات، خاصة محافظات الصعيد.

وتعمل الشركة بقيادة المهندس سعيد فتوح، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ورؤساء الفروع علي رأسها فرع الصعيد وفرع الاسكندرية فى 59 قرية فى 5 مراكز فى مشروعات بقيمة تعاقدية نحو 4 مليارات جنيه، بجانب 8 قرى فى الاقصر بقيمة 1.4 مليار جنيه، علاوة على العمل فى 42 قرية و4 مراكز مشروعات بقيمة 4.5 مليار جنيه عبارة عن مشروعات مياه وصرف وخطوط طرد ومحطات رفع وخدمات متنوعة فى محافظات البحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان.

‏ووجه المهندس على الصاوى، رئيس مجلس الإدارة، خلال الاجتماعات الدورية مع قيادات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على ضرورة إنجاز المشروعات فى أوقاتها المحددة وبذل كافة الجهود مع تذليل كافة العقبات لإتمام المشروعات على الرغم من وجود أزمة فى السيولة لتمويل بعض المشروعات القائمة..