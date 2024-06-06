شكرا لقرائتكم خبر عن 11 يونيو.. آخر رحلات طيران حجاج السياحة إلى مكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل، وزارة السياحة والآثار، متابعتها، لسير واستمرار رحلات الطيران للحج السياحي لموسم حج 1445هــ والتي انطلقت أولى رحلاتها الثلاثاء الماضى، حيث تم تسيير حتى 4 يونيو الجارى 44 رحلة طيران الى جدة والمدينة المنورة تحمل 4127 حاج.

ومن المتوقع أن تستمر رحلات طيران حجاج السياحة حتى 11 يونيو الجارى، وستكون آخر رحلة حج سياحى برى يوم 6 يونيو الجارى.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحى، أن هناك لجان من مفتشى الإدارة المركزية متواجدة على مدار الساعة بالمطارات المصرية المختلفة، كما أنه تم تشكيل لجنة أخرى متواجدة حالياً خلال فترة الحج بمطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، كما تم استحداث هذا الموسم لجنة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك بهدف استقبال وتوديع حجاج السياحة وتقديم الدعم اللازم لهم وحل أي عقبات قد تواجههم وتسهيل إجراءات وصولهم وإقامتهم فى الأراضى المقدسة وبما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

وأشارت الى أنه فى ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تحرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة المصريين لتقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة وراحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم بسلامة الله الى أرض الوطن.

وقد بلغت أعداد حجاج السياحة الذين غادروا البلاد حتى اليوم الرابع من يونيو الجاري، إلى الأراضي المقدسة سواء طيران أو برى، 8602 حاج، وتم الاطمئنان على وصولهم وتسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة من قبل لجان الوزارة المتواجدة حالياً بالأراضى المقدسة.

وبدأت لجان الوزارة للإشراف على برامج الحج السياحى، السفر للأراضى المقدسة يوم الخميس الماضى الموافق 30 مايو، وتواصل باقي اللجان السفر خلال الأسبوع الجارى.