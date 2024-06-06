شكرا لقرائتكم خبر عن "مارحش عليه".. أكثر من مليون مشترك جديد فى خدمة التليفون الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد عدد مشتركى التليفون الأرضى فى مصر إلى 12.8 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 11.7 مليون مشترك خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بزيادة أكثر من مليون عميل خلال عام بنسبة نمو سنوى 9%، ومقارنة مع 12.5 مليون عميل خلال الربع الرابع من عام 2023 بزيادة 300 ألف عميل بنسبة نمو 2%، وذلك وفق بيانات الشركة المصرية للاتصالات، صاحبة أكبر عدد مشتركين من التليفون الأرضى.

ويرتبط زيادة عدد مشتركى التليفون الأرضى رغم تراجع استخدامه فى مقابل التليفون المحمول، بسبب الاشتراك على خدمة الإنترنت فائق السرعة (البرودباند) والتى تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على الحصة السوقية الأكبر فى السوق المصرى.

وحققت شركة المصرية للاتصالات، نموًا فى إجمالى الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذى ساهم فى إجمالى النمو فى الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتى ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالى.

وحقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.9 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تأثر الأداء المالى القوى للشركة بشكل جزئى بالزيادة فى الفائدة والتى تقدر بــ 2.2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والزيادة فى مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير فى أسعار الصرف.