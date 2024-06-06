شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق آخر رحلات الحج السياحى البرى إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الخميس، الرحلات الأخيرة الحج السياحي البري المتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث يقوم أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بكل من ميناء نويبع المصرى وميناء العقبة الأردنى ومنفذ حالة عمار البرى بالحدود الأردنية السعودية، باستقبال حجاج هذه الرحلات فور وصولهم.

وسبق وأوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن لجان الوزارة قامت بالتنسيق مع السلطات المختصة بكل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، باستقبال الحجاج والاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم الخدمة من شركة السياحة وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة.

وأكدت على أن هناك لجان للوزارة تم دفعها في جميع نقاط مسار رحلة الحجاج بكافة الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية، لافتة إلى قيام هذه اللجان بمتابعة الرحلات بشكل مستمر وتتدخل فورًا لحل أية مشاكل قد تواجه الحجاج، وتقوم كما برفع تقارير دورية على مدار الساعة عن أحوال الحجاج لضمان راحتهم وسلامتهم.

وأشارت سامية سامي إلى حرص الوزارة في ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم وضمان تقديم خدمات متميزة لهم طوال فترة الحج، بجانب ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لضمان سلامة الحجاج.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للحجاج وتذليل أي مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم وضمان وصولهم بسلامه الله للأراضي السعودية وحتى عودتهم بسلامة الله الى ارض الوطن بعد انتهاء المناسك.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 26% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري، كما أنه تم إتاحة عدد 150 أتوبيس سياحي لاستخدامهم لنقل حجاج بيت الله الحرام حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأوتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتهم الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.