شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الخليج للتدريب» توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد مساء أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعـاب قدرها ( 1,395,000) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2023م

