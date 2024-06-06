شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بروج» توافق على عدم توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة بروج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس الأربعاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج 16 بندا، منها: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة شركة حلول كرو للاستشارات المهنية، وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.وجاء التعيين لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من عام 2025، وتحديد أتعابهم.وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2023.