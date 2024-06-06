مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعا بواقع 62.30 نقطة، بما يعادل 1.18 %، مسجلا 5353.64 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 329.34 نقطة، أو 1.95 %، ليصل إلى 17186.38 نقطة عند الإغلاق.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 95.39 نقطة، أو 0.25 %، لينهي التداول عند 38806.68 نقطة.