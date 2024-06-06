النفط يرتفع أكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يسجل 78.41 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة أكثر من 1% عند التسوية بعد أن سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر، نتيجة ظهور بيانات عن زيادة مخزونات الوقود الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتا، أي بنسبة 1.2 % ، لتصل إلى 78.41 دولارا للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أي بنسبة 1.1 % إلى 74.07 دولارا للبرميل عند التسوية.