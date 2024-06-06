الذهب يلمع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية في ظل رهانات خفض الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يبدأ سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 0.8 % إلى 2373 دولار للأونصة بعد صعوده 1 % الجلسة الماضية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 2392 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % ليحوم حول أدنى مستوى له في شهرين تقريبا، وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “تجاهل المشترون الدولار اليوم بعد بيانات ضعيفة في الفترة التي تسبق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية والتي مكنت سعر الذهب من الازدهار”، وتابع “لا تزال التوقعات الأساسية تبدو بناءة بالنسبة للذهب مع اقترابنا من تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. ومع هذا قد يتجه مستوى 2300 دولار للهبوط إذا حصلنا على قراءة قوية للوظائف غير الزراعية تحديدا”.

وانخفض التوظيف من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر في مايو مما يزيد من الدلائل على ضعف سوق العمل. وتترقب الأسواق الآن بيانات الوظائف غير الزراعية غدا الجمعة لمزيد من المؤشرات، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.8 % إلى 30.54 دولار. وارتفع البلاتين 1.2 % إلى 1003.95 دولار وزاد البلاديوم 1.2 % إلى 942.75 دولار.