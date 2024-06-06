شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء تستقر عند 90 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الدواجن في الأسواق عند مستويات 90 و 91 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، مشيرا إلى أن الطلب على الدواجن سيشهد بعض التراجع خلال الأيام الحالية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك



وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة، أن أسعار الفراخ البيضاء كانت بدأت تشهد هبوط بحوالي 6 جنيهات في المزارع من مستويات 94 إلي 88 جنيها قبل أن تعاود الصعود عند 90 و 91 جنيها مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .



سعر الدواجن اليوم بالتفصيل:

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 90 إلى 91 جنيها.

سعر الفراخ الساسو فى المزرعة بين 113 إلى 114جنيها.

كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها.

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلي 17 جنيها.

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلي 72 جنيها.



استقرت أسعار البيض في السوق المصرى ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 143 جنيها للأبيض و145 للأحمر و135 للبيض البلدي بعد انخفاض كبير مطلع الشهر الماضي.