شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 6-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 6-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.07جنيه للشراء، و13.07جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.16جنيه للشراء، و13.07جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.07جنيه للشراء.

13.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.16 جنيه للشراء.

13.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.10جنيه للشراء.

13.09جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.16جنيه للشراء.

13.08جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.15جنيه للشراء.

12.07جنيه للبيع.