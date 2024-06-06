شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الحاسوب» توافق على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شــــركة الحاسوب للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون لمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 2024/06/30م والسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، بأتعاب قدرها (130,000) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ (130,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

