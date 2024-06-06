شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 0.5% إلى 2367 دولارا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

خفض الفائدة

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنسبة 0.5%، لتصل إلى 2367 دولارا للأوقية، وذلك بدعم من استقرار عوائد الديون الأمريكية قرب أدنى مستوى في نحو شهرين مع تحسن آفاق التيسير النقدي في ظل مؤشرات تباطؤ سوق العمل.وكان تقرير «إيه دي بي» الصادر أمس الأربعاء، قد أظهر إضافة القطاع الخاص الأمريكي 152 ألف وظيفة في مايو الماضي، بعد إضافته 188 ألف وظيفة في أبريل 2024، ومقارنة مع التوقعات التي أشارت إلى إضافته 175 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، في حين استقر المعدل السنوي لنمو الأجور دون تغيير عند 5%.يترقب المستثمرون اليوم الخميس، بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، في ظل توقعات خفضه للفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75% في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019.وكانت أسعار العقود الآجلة للذهب قد عززت من مكاسبها خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع انخفاض عوائد السندات بعد بيانات أضعف من المتوقع لوظائف القطاع الخاص الأمريكي، ما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.والذهب يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.2% عند 2375.5 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 28 مايو الذي بلغ 2379.30 دولار.