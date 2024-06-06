شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بترورابغ» توافق على أعمال وعقود مع أرامكو السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، والمهندس عثمان بن علي الغامدي، والمهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها.

والأعمال عبارة عن شراء البضائع خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ ( ۳۹,۲۸۹,۹۰۷,۰۰۰ ریال).

وتمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة نورياكي تاكيشيتا ونورياكي أوكو، والمهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها.

والأعمال عبارة عن شراء البضائع خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ ( ٦٩,١١٧,٠٠٠ ريال).

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها.

والأعمال عبارة عن بيع المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣٨,٠٥٥,٩٢۳,۰۰۰ ريال).

وتمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة نورياكي تاكيشيتا، ونورياكي أوكو، والمهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها.

والأعمال عبارة عن بيع المنتجات البتروكيماوية خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ ( ٥,٠٧٤,٣٦٧,٠٠٠ ريال).

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الرسوم المالية خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ ( ٣١٧,٩٤٨,٠٠٠ ريال).

وتمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة نورياكي تاكيشيتا ونورياكي أوكو، والمهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الرسوم المالية خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ ( . ٩٨,٤٩٤,٠٠ ريال).

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الإيجارات خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ ( ٢٤,٦٤٩,٠٠٠ ريال).

وتمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف الموظفين المعارين خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ (۱۱,۸۳۷,۰۰۰

ريال).

وتضمنت النتائج: تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة نورياكي تاكيشيتا ونورياكي أوكو، والمهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التكاليف الموظفين المعارين خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ ( ٤,٥٦٤,٠٠٠ ريال).

وتمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات وتكاليف أخرى، بالصافي خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ (۱۸,۲۱۲,۰۰۰ ریال).

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة نورياكي تاكيشيتا، ونورياكي أوكو، والمهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات وتكاليف أخرى، بالصافي خلال عام ۲۰۲۳م دون شروط تفضيلية بمبلغ ( ٢٦٠,٠٠٠ ريال).

وتمت الموافقة على صرف مبلغ ( ١,٠٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۳م.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس حسين بن علي القحطاني عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ۲۰۲/۰۳/۰۱م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٤/١١/٠٢م خلفاً للعضو السابق المهندس سليمان بن عامر البرقان عضو غير تنفيذي.

وتمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين تيتسو تاكاهاشي عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٤/٠٤/٠١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٤/۱۱/۰۲م خلفاً للعضو السابق نورياكي أوكو عضو تنفيذي

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.