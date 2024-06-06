شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم «مياهنا» في بداية تداولاته بسوق الأسهم السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سهم شركة مياهنا في أول يوم تداوله بسوق الأسهم السعودية بنسبة 3.44%، مسجلا 14.94 ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، كان أقل سعر لسهم مياهنا في أولى أيام تداوله 12.64 ريال، بينما وصل أعلى سعر إلى 14.94 ريال.

وبدأ اليوم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مياهنا السعودية لمعالجة المياه في سوق الأسهم السعودية الرئيسية ،تاسي، برمز تداول 2084 وبالرمز الدولي SA562G5H0I13.

وكانت شركة مياهنا قد أعلنت حدود التذبذب السعرية اليومية التي ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وستطبق الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. اكتتاب الأفراد كانت تداول السعودية قد أعلنت نتيجة عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في شركة مياهنا السعودية لمعالجة المياه، مشيرة إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 6.1 مرة.

ووفقا لبيانات تداول، شملت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في مياهنا، 9,655,532 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح.

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم 21 مايو 2024م واكتملت يوم 22 مايو 2024م. تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 10 أسهم كحدّ أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 11.6% تقريباً بناءً على نسـبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي الأسهم المطلــوب الاكتتـاب فيهـا.

ونوهت بتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 11.5 ريال للسهم الواحد.

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38,622,130 سهماً، تمثل ما يعادل 80% من إجمالي أسهم الطرح.