شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم بـ25040 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعا ملحوظا بحوالي 240 جنيها مسجلا 25040 جنيها بدون مصنعية عقب ارتفاع أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، مما ترتب عليه تحرك أسعار الجنيه الذهب في الأسواق قياساً على تداولات أمس

وسجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25040 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها