فيديو وصور..تفاصيل مشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: تطوير شامل لجميع محاور وطرق المدينة وربطها بالطرق الرئيسية شرق القاهرة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أهمية دفع العمل بمشروعات الطرق الجاري تنفيذها التي تُعد شرايين تنمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بشكل عام.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، والتى يتم تنفيذها فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة، والتيسير على سكان مدينة القاهرة الجديدة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الزراعة وتجميل الطرق، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال بتلك المشروعات.

وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة في جهاز القاهرة الجديدة، تقوم بعملية تطوير شامل لجميع محاور وطرق المدينة، وربطها بالطرق الرئيسية شرق القاهرة والتي منها (القاهرة/السويس - الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الدائري – طريق العين القاهرة/السخنة القديم ومنه إلى طريق القاهرة/ العين السخنة الجديد)، وذلك لربط المدينة بقلب القاهرة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ عدة أعمال للطرق داخل التجمع السادس " مثلث الأمل " بمساحة حوالي 4800 فدان، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، وذلك لتنمية التجمع السادس ليكون امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، بهدف خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بامتداد المدينة، حيث يقع الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة جنوب طريق العين السخنة/القطامية الجديد، ويعتبر امتداداً ومتنفساً جديداً للمدينة، بجانب قربه من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم تطوير ورفع كفاءة محور امتداد التسعين الجنوبي من ميدان جيبوتي وحتى الطريق الأوسطي، بجانب تنفيذ محور 24 بالامتداد الشرقي للمدينة، الذي يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، مدعم بطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول إجمالي 10 كم، وعرض إجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه بالنسبة لمحور 28 بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، الذى تم الانتهاء منه، فهو يتكون من 6 حارات مرورية، ومدعم بطريق خدمة به 3 حارات، وبطول إجمالي 2 كم، ويمتد إلى الطريق الدائري الأوسطي، ويخدم منطقة بيت الوطن التي تضم حوالى 20 ألف قطعة أرض سكنية تم طرحها للعاملين بالخارج.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 2 كيلو متر، ويتكون من 6 حارات في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعي بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور في التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل.

وقال رئيس الجهاز، إنه تم الانتهاء من العمل على تطوير محاور الطرق بالتجمع الثالث، حيث تم تطوير امتداد محور محمد نجيب، بطول حوالى 2 كم بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 متراً للاتجاه الواحد، وحارتي خدمة على جانبي الطريق، وكذا تطوير محور العبور، بطول 2.8 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 متراً للاتجاه الواحد، والجزيرة الوسطى بعرض مترين، إضافة إلى تطوير محور الجزيرة، بطول 3 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وعرض الاتجاه 19 متراً، والجزيرة الوسطى بعرض مترين، بالإضافة الى تطوير جميع الطرق الفرعية داخل أحياء بيت الوطن بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة والرابطة على الطريق الأوسطي لتيسير الدخول والخروج لأحياء بيت الوطن، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمنطقة.

ونوه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه تم تنفيذ أول ممشى رياضي، ومسار للدراجات بالمدينة بطول 4 كم في اتجاهين ضمن أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر، وبعرض 7 أمتار، ومزود بمظلات حديثة " برجولات " يتم تنفيذها باستخدام مواد مستدامة، سهلة الفك والتركيب، لتتحمل العوامل الجوية، إضافة إلى زراعة أشجار من نوع " البونسيانا " على طول الممشى لحماية مرتاديه من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس، وتم مد شبكة إنارة لكامل الممشى.