شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصر لإنتاج الأسمدة تصدر أول شحنة من سائل أدبلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بتصدير أول شحنة من سائل أدبلو (ADBLUE) والذى يعد إضافة جديدة لمجموعة منتجات الشركة مما يساهم فى زيادة عائدات الشركة من العمله الاجنبية مما يعززمن ربحية الشركة ويساعد على دعم الاقتصاد القومى، وتعزيز مكانت الشركة كلاعب رئيسى فى مجال صناعة الأسمدة ودعم أستدامة البيئة .

وأضاف بيان للشركه أن أدبلو يعد مادة خاصة تم تصميمها لتقليل أنبعاثات أكاسيد النيتروجين من السيارات المزودة بمحركات ديزل بنسبة تصل إلى 90 %، حيث يتكون من محلول يوريا مخفف بماء نقى منزوع الأملاح يتراوح تركيزه ما بين 31,5 ألى 33,5 % وخالى تماما من الفورمالدهيد، ونظرا للطلب العالمى المتزايد على مادة أدبلو قامت موبكو بدراسة وإنشاء وحدة لإنتاج هذه المادة بجهود ذاتية وتصميم من الكوادر الهندسية والفنية بشركة موبكو لتكون فى مصاف الشركات المنتجه له.

ويبلغ حجم تصدير أول شحنة بمقدار 40 طن، حيث يهدف المشروع لإنتاج حوالى40 الف طن سنويا من سائل اليوريا 32,5 % (ADBLUE) وتصديره للأسواق الأوروبية والعالمية .